Governo Conte | Meloni ponte Usa-Ue? No fra Tajani e Salvini

Giuseppe Conte critica aspramente Giorgia Meloni, definendola affetta dalla "sindrome di Calimero", durante una conferenza stampa. Le sue dichiarazioni, pronunciate a Roma il 14 maggio, evidenziano le tensioni tra il governo e i vari leader politici, in particolare relativi alla posizione di Meloni nella scena politica italiana.

Roma, 14 mag. (askanews) – Giorgia Meloni “ha la sindrome di Calimero, si deve legittimare e si genuflette dappertutto”: lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento. Rispondendo a una domanda sulle parole attribuite su alcuni organi di stampa al vicepremier Antonio Tajani a proposito della necessità di “più coraggio” da parte del Governo, Conte ha commentato: “Meloni che doveva essere il ponte tra stati Uniti e Unione europea è ridotta invece a fare da ponte tra Tajani e Salvini”. Secondo Conte “si è tentato di ricostruire l’immagine della premier sul piano internazionale, vista la situazione interna, ma è solo un modo per montare la panna. Se non hai idee chiare, se poi balbetti, non tocchi palla a livello internazionale. Meloni non va a Londra, non va a Kiev, rimaniamo fuori da tutto”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

