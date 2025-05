Google Pixel 9a è molto resistente anche se JerryRigEverything ne sconsiglia l’acquisto

Il Google Pixel 9a si rivela sorprendentemente resistente, secondo i test di JerryRigEverything, nonostante il noto Youtuber sconsigli l'acquisto. Analizzando l'abilità di sopportare graffi e stress, emerge però una difficoltà nella riparazione. Scopriamo insieme perché il Pixel 9a suscita opinioni contrastanti nel panorama degli smartphone.

Google Pixel 9a sotto la lente d'ingrandimento di JerryRigEverything si dimostra molto resistente ma difficile da riparare.

