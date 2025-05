Google modifica il logo per la prima volta in dieci anni

Google ha rivelato una nuova versione del suo celebre logo “G” per la prima volta in un decennio. Questo aggiornamento visivo, visibile nelle ultime versioni dell'app Google su iOS e smartphone Pixel, segna un importante passo nell'evoluzione dell'identità grafica del colosso tecnologico, riflettendo un rinnovato impegno verso l'innovazione e la modernità.

(Adnkronos) – Google ha recentemente introdotto una nuova versione del suo iconico logo "G", apportando un aggiornamento visivo dopo quasi dieci anni. Il cambiamento è stato riscontrato nelle ultime versioni dell'app Google su dispositivi iOS e smartphone Pixel, dove è stata implementata una versione rivisitata del logo con una transizione sfumata tra i tradizionali colori .

