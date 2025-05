Google Maps inizia a mostrare il nuovo account switcher

Google Maps sta per introdurre un nuovo account switcher, rendendo più facile la gestione degli account all'interno dell'app. Questa novità, attesa da tempo, promette di semplificare l'esperienza utente per coloro che utilizzano più profili. Scopriamo insieme tutte le funzionalità del nuovo sistema e come sarà implementato.

Tra le app per le quali è attesa a breve l'implementazione del nuovo account switcher troviamo anche Google Maps.

