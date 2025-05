Google lancia le chat sulle partite | commenti e voti come su Reddit

Google sta sperimentando una novità nella sua app di ricerca mobile: una scheda chiamata “Discussions” per interagire in tempo reale durante gli eventi sportivi. Questa funzione, attualmente in fase beta, permetterà agli utenti di commentare e votare, simile a Reddit, trasformando il modo in cui seguiamo le partite e condividiamo opinioni online.

Google sta testando una nuova funzione nella sua app di ricerca mobile che potrebbe rivoluzionare il modo in cui seguiamo gli eventi sportivi online. Si tratta di una scheda chiamata “Discussions”, attualmente in fase beta, che consente agli utenti di partecipare a conversazioni in tempo reale direttamente nei risultati di ricerca. In pratica, una chat per le partite dei vostri sport preferiti. La nuova sezione compare per ora solo nelle ricerche relative a partite ed eventi sportivi negli Stati Uniti. Gli utenti possoare come nelle chat delle dirette su Youtube, ma possono anche rispondere e perfino votare i post con upvote e downvote, attraverso un’interfaccia molto simile a quella di Reddit. La scheda “Discussions”, dove sarà presente questa “chat delle partite”, risulta posizionata accanto a “Overview”, “Scorecard” e “Stats” nelle schermate delle partite. 🔗Leggi su Open.online

