Google impara da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1

Google trae ispirazione da OnePlus per affinare il multitasking in Android 16 QPR1. Tra le novità attese, questa funzione promette di ottimizzare l’esperienza utente, rendendo più fluida la gestione delle app. Scopriamo insieme le innovazioni e come il colosso di Mountain View rielabora idee già presenti nel panorama smartphone.

Tra le tante novità che conosceremo con Android 16 QPR1, ce n'è una che migliorerà il multitasking e che si ispira a una funzione di OnePlus. L'articolo Google “impara” da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1 proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google “impara” da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1

Potrebbe interessarti su Zazoom

OnePlus 9 Lite verrà rilasciato nel primo trimestre del 2021 con uno Snapdragon 865

All'inizio del prossimo anno, OnePlus potrebbe lanciare una versione "Lite" del suo nuovo OnePlus 9. Un nuovo modello che prenderebbe il processore di OnePlus 8T.