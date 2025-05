Google Foto lavora a una funzionalità per rendere virali le foto

Google Foto sta sviluppando una nuova funzionalità chiamata Remix, progettata per trasformare le immagini salvate in opere d'arte uniche. Questa innovativa opzione potrebbe facilitare la creazione di contenuti più virali, permettendo agli utenti di esprimere la propria creatività in modi sorprendenti. Scopri di più su questa novità che promette di rivoluzionare il modo in cui condividiamo le nostre foto.

Google Foto sta lavorando a una funzionalità, Remix, con la quale modificare le immagini salvate con diversi stili artistici. L'articolo Google Foto lavora a una funzionalità per rendere virali le foto proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Foto lavora a una funzionalità per rendere virali le foto

