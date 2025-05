Google cambia il look di Android tutte le novità

Google ha svelato ufficialmente il nuovo linguaggio visivo di Android, chiamato Material You Expressive. Questa evoluzione del design promette di trasformare l'interfaccia utente, offrendo maggiore personalizzazione e un'esperienza più intuitiva. Dopo un'anticipazione non voluta, l'azienda presenta ora tutte le novità che ridefiniranno il look del sistema operativo.

(Adnkronos) – Google ha annunciato in modo formale un’importante evoluzione del design di Android, introducendo il nuovo linguaggio visivo denominato Material You Expressive. Dopo una pubblicazione prematura avvenuta nei giorni scorsi per errore, l’azienda ha ora svelato ufficialmente questa nuova linea stilistica, che sarà inclusa nella prossima versione beta di Android 16, attesa entro la . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

L'app Gemini di Google sbarca in Europa e India su dispositivi Android

A partire dalla settimana scorsa, Google ha unificato i suoi modelli di intelligenza artificiale sotto un unico nome: Gemini.