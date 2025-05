Goodison Park come la nuova casa delle donne di Everton è una mossa astuta

Goodison Park, storico tempio del calcio, si trasforma nella nuova casa per le donne dell'Everton, rappresentando una mossa astuta in un momento incerto per il suo futuro. Mentre la squadra maschile si prepara a trasferirsi in un nuovo stadio nel 2025/26, le calciatrici trovano rifugio in questo iconico impianto, salvaguardandone l'eredità.

Breaking: Goodison Park è stato lasciato con un futuro sconosciuto con una probabile possibilità di essere abbattuto alla fine della stagione con la squadra maschile di Everton che si trasferisce in un nuovo stadio nella campagna del 202526. Ma è stato salvato in quanto è ora lo stadio di casa per la squadra femminile del club. Mantenere lo stadio storico nel club per i fan è fantastico e spostare la squadra femminile è astuto poiché il numero di fan può crescere con i sostenitori che vogliono continuare a visitare il terreno. Ma la mossa è completamente a prova di folle? NO. Ti potrebbe piacere Goodison Park: Il club apporterà miglioramenti allo stadio?. Goodison Park sarà tenuto aperto (Credito immagine: Getty Images) Quando ho sentito per la prima volta la notizia, tutto ciò che potevo pensare è che grande mossa fosse. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Goodison Park come la nuova casa delle donne di Everton è una mossa astuta

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Everton non abbatte Goodison Park: sarà la casa della squadra femminile

Si legge su calcioefinanza.it: La formazione maschile giocherà l’ultima partita nello storico impianto questa domenica contro il Southampton.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer di Park Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.