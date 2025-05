gobetti e amendola due liberalismi a confronto

Firenze, 14 maggio 2025 – Martedì prossimo, la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia sarà palcoscenico dell'incontro "Gobetti e Amendola: quale liberalismo?". L'evento, di grande significato culturale e civile, si propone di esplorare le visioni contrastanti di due importanti pensatori, in occasione del centenario della morte di Piero Gobetti.

Firenze, 14 maggio 2025 – Martedì prossimo la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà l’incontro “Gobetti e Amendola: quale liberalismo?”, un evento di rilievo culturale e civile, pensato per avvicinare la cittadinanza al centenario della morte di Piero Gobetti, che ricorrerà nel 2026. Sarà un appuntamento che, nelle parole del promotore Roberto Badulato, segretario del Circolo Gobetti Firenze, «non vuole solo rievocare, ma tenere vivo il pensiero gobettiano, proiettandolo nel futuro». Badulato sottolinea con emozione il valore personale dell’iniziativa: «Per me sarà un momento prezioso: ascoltare chi considero da sempre dei veri punti di riferimento, dei maestri, è un atto di gratitudine e di militanza culturale insieme». L’incontro proseguirà idealmente il percorso iniziato il 27 febbraio scorso con “Ripensando oggi la figura e le idee di Piero Gobetti”, e anticiperà il nuovo appuntamento fissato per il 19 novembre al Gabinetto Vieusseux, dal titolo “Piero Gobetti, la cultura russa e la rivoluzione russa”. 🔗Leggi su Lanazione.it