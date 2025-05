Gli uccelli si adattano all’urbanizzazione dei territori | Torino è un rifugio verde per i volatili forestali

Gli uccelli mostrano sorprendenti capacità di adattamento all'urbanizzazione, trasformando Torino in un rifugio verde per le specie forestali. La ricerca "Different traits shape winners and losers in urban bird assemblages" rivela come diverse comunità aviarie rispondano in modo variegato alla perdita di biodiversità, rivelando la complessità delle dinamiche ecologiche in un ambiente urbano in continua trasformazione.

Nei vari periodi dell’anno le comunità di uccelli possono rispondere in modo sorprendentemente diverso alla minaccia del declino globale della biodiversità causata dall’espansione delle città. È quanto emerge dalla ricerca "Different traits shape winners and losers in urban bird assemblages. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Gli uccelli si adattano all’urbanizzazione dei territori: "Torino è un rifugio verde per i volatili forestali"

Ne parlano su altre fonti

Come gli uccelli si adattano all’urbanizzazione dei territori

Riporta insalutenews.it: Uno studio condotto in sei città italiane da parte dell’Università di Torino e appena pubblicato su Scientific Reports rivela come le specie di uccelli rispondano all’urbanizzazione in maniera differe ...

Lo studio di Unito che svela come gli uccelli si adattano all’urbanizzazione in base alle stagioni

Come scrive quotidianopiemontese.it: Uno studio su Scientific Reports rivela come gli uccelli si adattano alle città in base alle stagioni. Torino modello per la biodiversità urbana ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Addio a Richard Chamberlain: padre Ralph di 'Uccelli di rovo' scomparso a 90 anni

Richard Chamberlain, celebre attore statunitense noto per i suoi ruoli in " Il dottor Kildare " e " Uccelli di rovo ", è deceduto all'età di 90 anni.