Gli Studenti della Tito Livio-Fiorelli si trasformano in guide | un tuffo nella storia della Villa Comunale

Gli studenti della Tito Livio-Fiorelli si sono trasformati in guide turistiche per una mattinata speciale nella storica Villa Comunale di Napoli. Immersi nei suggestivi giardini, descritti da Alexandre Dumas come "la più aristocratica", i giovani allievi hanno condiviso con passione storie e curiosità, rendendo omaggio al patrimonio culturale della loro città.

Una mattinata speciale ha animato la Villa Comunale di Napoli; qui alcuni giovani allievi della scuola Tito Livio-Fiorelli si sono cimentati nell'arte della divulgazione della conoscenza. I suggestivi giardini della Villa Comunale di Napoli, quelli che Alexandre Dumas definì "la più aristocratica. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Gli Studenti della Tito Livio-Fiorelli si trasformano in guide: un tuffo nella storia della Villa Comunale

