Gli Stati Uniti si oppongono all' invito di Zelensky al vertice Nato dell' Aia

Gli Stati Uniti hanno espresso la loro contrarietà all'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della NATO dell'Aia, previsto per il 24 giugno. Fonti diplomatiche alleate rivelano che, al momento, sono stati estesi inviti solo ai quattro partner asiatici: Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.

Gli Stati Uniti sono contrari ad estendere l'invito a partecipare al vertice Nato dell'Aia del 24 giugno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo confidano all'ANSA fonti diplomatiche alleate. Al momento, infatti, le partecipazioni sono state inviate solo ai quattro partner asiatici: Giappone, Corea del sud, Australia e Nuova Zelanda. "Quasi tutti tra gli alleati hanno espresso a Washington perplessità su questa scelta", precisa una fonte. Il tema, fra gli altri, potrebbe fare capolino alla ministeriale esteri informale di Antalya, che si apre questa sera con la cena organizzata dai padroni di casa. L'organizzazione del vertice dell'Aia sarà infatti tra i punti in agenda, benché non sono attese decisioni in quanto l'incontro è appunto nel formato informale. Al momento si prevede un programma molto stringato al summit dei leader, in contrasto con quanto accaduto negli scorsi anni, per evitare possibili frizioni con Donald Trump. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli Stati Uniti si oppongono all'invito di Zelensky al vertice Nato dell'Aia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stati Uniti, pizze a domicilio per intimidire i magistrati che si oppongono a Trump

Come scrive repubblica.it: New York – Centinaia di pizze anonime sono state consegnate a casa di giudici federali e delle loro famiglie in tutti gli Stati Uniti. Un modo mafioso per dire: sappiamo dove abiti.

Divisioni all'Onu: gli Stati Uniti si oppongono alla risoluzione Ue sull'integrità territoriale dell'Ucraina

Scrive msn.com: Gli Stati Uniti, però, hanno votato contro, evidenziando divisioni tra gli alleati occidentali. La risoluzione ucraina ha ottenuto 93 voti a favore, 18 contrari e 65 astensioni. Questo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti : Lisa Montgomery è stata giustiziata

Lisa Montgomery è stata giustiziata nello stato americano dell'Indiana, la prima esecuzione di un prigioniero negli Stati Uniti in quasi 70 anni.