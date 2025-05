Gli scout di Roncofreddo creano calendari per i degenti di Geriatria

Gli scout di Roncofreddo hanno avviato un'iniziativa speciale: la creazione di calendari per i degenti di geriatria. Questa attività fa parte del "Progetto Faro", promosso dall'unità operativa di Geriatria dell'ospedale Bufalini di Cesena, volto a migliorare l’orientamento temporale e a umanizzare le cure offerte ai pazienti.

Nell'ambito dei progetti di umanizzazione delle cure implementati quest'anno dall'unità operativa di Geriatria dell'ospedale Bufalini di Cesena, in reparto ha preso avvio anche "il Progetto Faro" con l'obiettivo di rafforzare l'orientamento temporale all'interno delle stanze di degenza in cui sono ricoverate persone spesso affette da declino cognitivo e a rischio di stato confusionale correlato all'ospedalizzazione. Ispirato alle tecniche di riorientamento alla realtà (ROT) utilizzate negli interventi riabilitativi ai soggetti con deficit cognitivo di grado lieve moderato, il progetto ha visto la collaborazione attiva del gruppo scout di Roncofreddo 1 che, con la creatività e vitalità che li contraddistingue, ha contribuito alla realizzazione di calendari a muro che sono stati appesi alle pareti delle stanze di degenza, dove sono già presenti anche grandi orologi, così da stimolare e favorire il ricordo del giorno, mese, anno e stagione in corso.

