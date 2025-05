Gli scimpanzé usano le foglie per curarsi pulirsi il sedere e le parti intime anche reciprocamente

Gli scimpanzé dimostrano una sorprendente intelligenza sociale e cognitiva, utilizzando le foglie non solo per il benessere personale, ma anche per prendersi cura degli altri. Questi comportamenti, che includono la pulizia delle parti intime e delle ferite, OFFRONO spunti sui legami tra cura, relazione sociale e l'evoluzione delle pratiche mediche umane.

Gli scimpanzé usano e foglie per fare tante cose, come curarsi le ferite, pulirsi il sedere e le parti intime dopo aver fatto sesso, incluse quelle degli altri. Questi comportamenti di cura e attenzione verso di sé e verso gli altri suggeriscono che le basi cognitive e sociali della medicina umana non siano poi così umane. 🔗Leggi su Fanpage.it

FOTOREPORTER USANO C.O.D VANGUARD PER SCATTARE FOTOGRAFIE REALISTICHE

Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Bundle | Xbox - Codice download LA GRAFICA DI CALL OF DUTY: VANGUARD È COSÌ REALISTICA CHE DEI VERI FOTOREPORTER DI GUERRA SONO ENTRATI NEL MOTORE DI GIOCO PER SCATTARE FOTOGRAFIE Potranno scattare fotografie di gioco da esporre e vendere per un tempo limitato al Bleecker Trading, con il 100% dei proventi a beneficio di Call of Duty Endowment Oggi, Call of Duty ha rivelato una nuova collaborazione che, per la prima volta, ha permesso a veri fotoreporter di guerra di entrare all'interno di Call of Duty: Vanguard per scattare fotografie in-game, come se si trovassero realmente in quelle zone di guerra.