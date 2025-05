gli scimpanzé si curano da soli e dopo l accoppiamento fanno questo

Gli scimpanzé non sono solo animali affascinanti ma anche abili custodi della propria igiene e salute. Un recente studio nella foresta di Budongo, Uganda, rivela che, dopo l'accoppiamento, praticano abitudini come pulirsi e utilizzare rimedi naturali per curarsi, dimostrando comportamenti complessi che sfidano l'idea di esclusività delle pratiche umane.

Pulirsi il sedere dopo essere andati in bagno o usare rimedi naturali per guarire una ferita non sono pratiche esclusivamente umane. Un recente studio condotto nel cuore della foresta di Budongo, in Uganda, ha mostrato che anche gli scimpanzé mettono in atto abitudini igieniche e mediche complesse, tra cui il trattamento delle ferite con piante medicinali e l’igiene post-accoppiamento. Attraverso un’osservazione sul campo durata otto mesi, i ricercatori guidati da Elodie Freymann dell’Università di Oxford hanno documentato 41 episodi di cura delle ferite tra scimpanzé selvatici, di cui 34 di auto-cura e 7 di cura verso altri individui. In alcuni casi, gli animali hanno masticato foglie e le hanno applicate direttamente sulle ferite, con una tecnica simile a un impacco naturale. Le foglie scelte appartengono a piante conosciute per le loro proprietà antimicrobiche e cicatrizzanti. 🔗Leggi su Cultweb.it