Gli occhiali smart Ray-Ban Meta ora vedono e interpretano le foto anche in Italia

Ray-Ban Meta ha appena lanciato una rivoluzionaria novità per i suoi utenti italiani: la funzionalità di intelligenza artificiale che analizza e interpreta le foto scattate. Questa innovazione promette di arricchire l'esperienza degli occhiali smart, rendendo ogni scatto ancora più interattivo e informativo. Scopri di più su questa entusiasmante evoluzione!

Grande novità per i possessori italiani degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta: la tanto attesa funzionalità di intelligenza artificiale in grado di analizzare e comprendere il contenuto delle fotografie scattate attraverso gli occhiali è finalmente disponibile anche in Italia.

Meta vuole integrare il riconoscimento facciale nei suoi occhiali smart Ray-Ban

Secondo wired.it: Secondo fonti riportate dal sito The Information, l'azienda starebbe valutando l’integrazione di un software capace di scannerizzare i volti delle persone nelle vicinanze ...

Fonte foto: Ray Ban

Si legge su tecnologia.libero.it: Cosa sappiamo dei nuovi Meta Hypernova e degli altri occhiali smart di Meta in arrivo tra 2025 e 2027: novità, funzionalità e problemi ancora da risolvere ...

Occhiali smart Ray-Ban: Meta conserva le registrazioni

Da msn.com: Meta AI è ora attivo per impostazione predefinita sugli occhiali smart e non è più possibile disattivare la conservazione delle registrazioni vocali.

