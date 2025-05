Gli itinerari più amati dagli americani sul lago di Como? Dal trekking sul ‘sentiero del viandante’ al romanticismo del Villa Lario Resort

Gli itinerari più amati dagli americani sul Lago di Como offrono un mix di avventura e romanticismo. Dal trekking sul Sentiero del Viandante al relax presso il Villa Lario Resort, ogni esperienza è un'opportunità per assaporare eleganza e buon cibo. Scopri come creare un weekend indimenticabile in questo angolo di paradiso, dove ogni dettaglio conta.

Cosa si vuole veramente da un weekend perfetto sul lago? Sicuramente relax, accoglienza, eleganza, buon cibo, ma soprattutto l’atmosfera che rende le giornate indimenticabili. Quelli che non scordi più. Villa Lario Resort a Mandello del Lario sembra proprio che raggruppi tutte queste aspettative. E’ un romantico boutique hotel di inizio Novecento affacciato sul celeberrimo “ramo del Lago di Como” di manzoniana memoria, da cui ammirare incantevoli tramonti sulla sponda più soleggiata del lago e rilassarsi in un’oasi di intimità, circondati da un parco magnifico in totale tranquillità. La villa sorge sulle vestigia di un rustico di origini ottocentesche. Negli anni Venti del secolo scorso la nobile famiglia milanese dei Biffi-Capalbi ne fece la propria residenza estiva, e successivamente intorno agli anni Cinquanta la proprietà passò a un dirigente dell’epoca della Moto Guzzi, per poi diventare patrimonio della famiglia Grundig che, successivamente, donò l’immobile a una fondazione tedesca che ospitò soprattutto artisti e uomini politici. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli itinerari più amati dagli americani sul lago di Como? Dal trekking sul ‘sentiero del viandante’ al romanticismo del Villa Lario Resort

