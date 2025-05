Gli Internazionali e i tifosi-scommettitori | furia De Minaur la Federazione minaccia il ‘Daspo’

Agli Internazionali d’Italia 2025, il Foro Italico è affollato da tifosi appassionati, ma il clima si fa teso a causa di pratiche di scommesse illecite. La federazione lancia un avvertimento: in caso di comportamenti scorretti, è pronto il ‘daspo’, per proteggere l'integrità del torneo e la passione degli autentici sportivi.

(Adnkronos) – Problema scommesse agli Internazionali d’Italia 2025. In questi giorni migliaia di tifosi e appassionati stanno riempiendo il Foro Italico per godersi il tennis del Masters 1000 di Roma, ma tra loro c’è anche chi, invece di gustarsi le partite dei migliori giocatori del mondo, preferisce scommettere in diretta sugli incontri, provando anche a influenzare il risultato con comportamenti inaccettabili. Sulle tribune dei campi, soprattutto quelli ‘minori’, si vedono spesso spettatori che tifano contro, o addirittura insultano, i tennisti in base alla propria giocata. E spesso i giocatori non rimangono indifferenti. Gli ultimi a reagire, in ordine di tempo, sono stati Alex De Minaur e Jacob Mensik. Durante il suo match contro Luca Nardi, valido per il terzo turno del torneo, l’australiano numero otto del mondo è stato beccato per tutta la partita da un gruppo di ‘tifosi’ che, oltre a sostenere l’azzurro, stava giocando live sui siti di scommesse. 🔗Leggi su Seriea24.it