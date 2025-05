gli incontri sui 5 quesiti sul lavoro

Gli incontri dedicati ai 5 quesiti sul lavoro si terranno l'8 e 9 giugno, promossi dalla Cgil con il titolo ‘Il voto è la nostra rivolta: prendi il tuo impegno, non lasciare che gli altri decidano per te’. Il primo incontro si svolgerà il 23 maggio alle 18 presso l’Autorità portuale di viale Colombo a Marina.

Due gli appuntamenti sul referendum proposto dalla Cgil dell’8 e del 9 giugno dal titolo ‘Il voto è la nostra rivolta: prendi il tuo impegno, non lasciare che gli altri decidano per te’. Il primo incontro è previsto venerdì 23 maggio all’Autorità portuale di viale Colombo a Marina alle 18. In quella sede, nel dibattito coordinato da Nicola Del Nero dell’associazione Compagno è il mondo, interverranno: Arturo Scotto capogruppo commissione lavori Pd, Riccardo Ricciardi capogruppo M5S alla Camera dei deputati, Clelia Li Vigni responsabile lavoro Sinistra italiana Toscana e Nicola Del Vecchio segretario Cgil. Un secondo incontro è previsto sempre alle 18 a Bonascola, lunedì 26 maggio a Ca’ Michele, organizzato da Cgil e Pd. Previsti gli interventi di Emiliano Fossi segretario regionale Pd toscano, Elisabetta Sordi segretaria provinciale Pd e Nicola Del Vecchio segretario Cgil Massa-Carrara. 🔗Leggi su Lanazione.it