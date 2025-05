Gli auguri per Milan-Bologna Mattarella fischia | lo sport è rispetto

In occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il presidente Mattarella ha inviato i suoi auguri, sottolineando l'importanza del rispetto nello sport. La sua presenza è un segno di sostegno per entrambe le squadre, promettendo una serata di emozioni e passione calcistica in sala, dove ogni dettaglio conta.

Marchini Quando parla lui, va sempre a segno. Uno a zero per Sergio e palla al centro. Come tutti i campioni, bastano pochi minuti al presidente della Repubblica Mattarella per incidere, come ieri nel fare gli auguri al Bologna e al Milan che stasera si contenderanno la Coppa Italia. Nella Sala degli specchi del Quirinale, il capo dello Stato ha invitato il mondo del calcio, ma più in generale quello dello sport, a guardarsi in faccia, ricordando una parola troppo spessa calpestata, sui campi da gioco, ma anche fuori: il rispetto. Il rispetto dell'avversario e, non secondario, il rispetto per l'arbitro. "Penso ai tornei giovanili in cui i ragazzi sono esempi di grande correttezza, ma qualche volta gli adulti che assistono lo sono un po' meno". Un richiamo pacato, come nel suo stile regale, ma forte, fortissimo nella sostanza: un macigno nell'incarto di una caramella.

Gli auguri per Milan-Bologna. Mattarella fischia: lo sport è rispetto

