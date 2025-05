Giuntoli Juve svelata la posizione della società | cosa filtra sulla conferma del dirigente Importanti novità sul suo futuro

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, si trova al centro di importanti discussioni riguardo al suo futuro nel club. Secondo il giornalista Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, nuove informazioni emergono sulla sua possibile conferma, dopo le recenti dichiarazioni dell'ad Scanavino. Ecco gli aggiornamenti cruciali per la prossima stagione.

Giuntoli Juve, le novità sul futuro del dirigente bianconero: ecco cosa filtra in vista della prossima stagione. Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento su Cristiano Giuntoli dopo le dichiarazioni dell'ad Scanavino. Le ultime sul dirigente della Juventus. GIUNTOLI – «Al netto delle voci che si rincorrono da tempo, le ultime parole di Scanavino hanno tracciato una linea chiara di ciò che è stato maturato alla Juve: il progetto sportivo affidato a Giuntoli proseguirà sul percorso condiviso da tempo, prevedendo per la prossima estate di calciomercato quei 2-3 rinforzi necessari a rendere la rosa più competitiva. Al momento non si colgono segnali di sfiducia: chiaro che la qualificazione alla prossima Champions League darebbe una maggiore solidità alle scelte, ma la conferma del dirigente non sarebbe legata ai risultati sportivi».