Giunto a Piombino il primo carico di GNL Usa

Edison ha annunciato l'arrivo in Italia del suo primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) proveniente dagli Stati Uniti. La metaniera Elisa Aquila ha trasportato circa 165.000 metri cubi liquidi, segnando un passo significativo grazie al contratto di lungo termine stipulato con Venture Global e aprendo nuove opportunità nel mercato energetico italiano.

Edison ha annunciato l'arrivo in Italia del primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) proveniente dagli Stati Uniti, a seguito dell'avvio del contratto di lungo termine siglato con Venture Global. La metaniera Elisa Aquila, parte della flotta Edison, ha trasportato circa 165mila metri cubi liquidi di GNL dall'impianto Calcasieu Pass, situato a Cameron Parish in Louisiana.

