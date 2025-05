Giulia Salemi | Quando nasce un figlio è giusto che il papà contribuisca in casa al 50 per cento in tutto Non deve essere la mamma a stare in casa a cucinare a stirare

Giulia Salemi, conduttrice e nuova mamma di Kian, afferma che la condivisione delle responsabilità in casa, con il papà che contribuisce al 50%, è fondamentale. Crede nell'importanza di non annullarsi come persona, mantenendo vive le proprie passioni e la carriera, senza trascurare il tempo per sé stessa.

