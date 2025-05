Giuli a The Art Symposium | il ruolo globale della cultura

Il 19 maggio, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospiterà la seconda edizione di "The Art Symposium", diretta da Guido Talarico e Renata Cristina Mazzantini. L'evento si propone di stimolare un dialogo di alto livello sul significato e l'impatto della cultura e dell'arte nei processi sociali e globali contemporanei.

Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (GNAMC), lunedì 19 maggio torna la seconda edizione di "The Art Symposium", sotto la direzione di Guido Talarico e Renata Cristina Mazzantini, per costruire un dialogo di alto profilo sul ruolo della cultura e dell'arte nei processi di sviluppo, innovazione e coesione sociale. Ad aprire i lavori della giornata, organizzata e promossa da Inside Art e GNAMC, con communication partner The Skill, sarà il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il rapporto fra istituzioni pubbliche e private nella gestione delle risorse culturali. Un confronto sull'efficacia delle politiche nazionali ed europee nel promuovere e proteggere il patrimonio storico. Ancora: il valore economico della cultura alla luce degli investimenti di successo, laddove ha generato impatti economici concreti senza perdere integrità. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuli a The Art Symposium: il ruolo globale della cultura

Le notizie più recenti da fonti esterne

GNAMC, Giuli a The Art Symposium: il ruolo globale della cultura

Da iltempo.it: Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (GNAMC), lunedì 19 maggio torna la seconda edizione di "The Art ...

The Art Symposium

insideart.eu scrive: Organizzato in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e ospitato all’interno del museo, The Art Symposium nasce nel 2024 come occasione di confronto tra il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sangiuliano - lettera a Meloni: Dimissioni irrevocabili - Giuli nominato ministro della Cultura

In gioco c'è la mia onorabilità, è importante dimostrare mia trasparenza, sottolinea. Politica - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rassegna le dimissioni irrevocabili con una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.