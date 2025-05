Giugliano s’accende la campagna elettorale | Il Pd | La destra fa attacchi personali FDI | Pensano ai social noi alla città

A Giugliano, la campagna elettorale si infiamma: il PD accusa la destra di condurre attacchi personali, mentre Fratelli d'Italia si difende sostenendo che si concentrano sui social anziché sui problemi cittadini. Intanto, resta in sospeso l'incognita dello scioglimento, con un Consiglio dei Ministri previsto per oggi.

Resta l'incognita dello scioglimento: dovrebbe tenersi oggi un Consiglio dei Ministri

Giugliano: tre aspiranti sindaco, 14 liste. M5S assente: campo largo ko

Lo riporta ilmattino.it: Tre candidati sindaco, quattordici liste: prende il via la campagna elettorale a Giugliano. Nonostante le ... È il quadro con cui si presentano alla città Giovanni Pianese per il centrodestra ...

