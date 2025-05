Giubileo 5mila pellegrini salernitani a Roma L' Arcivescovo Bellandi a San Pietro | Tenere accesa la fiaccola della speranza

Oggi, circa 5.000 pellegrini salernitani si sono riuniti a Roma per celebrare il Giubileo, guidati dall'Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Presso San Pietro, l’Arcivescovo ha invitato a "tenere accesa la fiaccola della speranza" in un momento di riflessione e comunità per la Chiesa salernitana, unita in questo significativo pellegrinaggio.

La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Circa 5000 i partecipanti, di cui 3500 giunti presso la Capitale in treno e gli altri in bus organizzati dalle parrocchi e o con. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza"

