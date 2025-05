Gita da incubo per 60 ragazzi | salta per colpa del terremoto di Napoli e il bus va in avaria

Un'emozionante gita si trasforma in un incubo per sessanta ragazzi delle scuole medie di Fiuggi, diretti a Città della Scienza a Napoli. Mentre si trovano a Montecassino, apprendono del terremoto nel capoluogo campano, costringendo così il viaggio di ritorno. Ma le disavventure non finiscono qui: il bus si ferma all'improvviso…

Disavventura ieri per una sessantina di ragazzi delle scuole medie di Fiuggi diretti a Città della Scienza a Napoli. Durante la prima tappa a Montecassino hanno ricevuto la notizia del terremoto a Napoli e dunque si è deciso di farli rientrare in provincia di Frosinone. Arrivati però all'altezza.

