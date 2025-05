Giro d’Italia | tappa Ceglie Messapica-Matera con volanti decisivi e arrivo in salita

Il Giro d’Italia riprende oggi, mercoledì 14 maggio, con la tappa Ceglie Messapica-Matera, caratterizzata da volanti decisivi e un arrivo in salita. Gli atleti si sfideranno in un percorso ricco di emozioni e sorprese, promettendo spettacolo e adrenalina agli appassionati che seguono la storica competizione. Un evento imperdibile per i tifosi delle due ruote!

Il Giro d'Italia riprende oggi, mercoledì 14 maggio, con una tappa che si profila ricca di emozioni e sorprese. La corsa, che ha già regalato spettacolo nella tappa precedente, vede protagonisti ciclisti di altissimo livello in una competizione che attira l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Dopo la prova Alberobello-Lecce, vinta dal talentuoso olandese .

