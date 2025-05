Giro d' Italia Pedersen terza vittoria

Mads Pedersen conquista la sua terza vittoria al Giro d'Italia, trionfando nella quinta tappa tra Ceglie Massapica e Matera. Con uno sprint impressionante, il danese non solo si aggiudica la tappa di 144 km, ma mantiene anche la maglia rosa, dimostrando la sua forza anche in un percorso prevalentemente pianeggiante.

17.45 Mads Pedersen fa tris al Giro d'Italia: il danese si impone allo sprint nella quinta tappa, Ceglie Massapica-Matera, 144km. Pedersen conserva la maglia rosa ancora con uno spunto poderoso. Si è trattato di una tappa sostanzialmente pianeggiante. Poi ai -35km, il tracciato sale un po': Gp della Montagna di quarta categoria a Montescaglioso. Poi breve discesa e falsopiano in salita fino a Matera con 3km caratterizzati da una rampa al 10%. Scappano in tre: Epis, Milesi e Bais. Epis cede, gli altri due ripresi ai -13km. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Secondo ansa.it: Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia da Ceglie Messapica a Matera di 151 chilometri. Il danese, al terzo successo di tappa, ha conservato la maglia rosa. (ANSA) ...

Da corriere.it: Terzo successo per il danese che, protagonista di una grande rimonta nel finale, si conferma in maglia rosa. Beffati l'italiano e Pidcock per mezza ruota ...

Riporta msn.com: Nel percorso più corto della prima settimana c'è stata battaglia fin dal primo chilometro: in volata il danese ha battuto Edoardo Zambanini ...

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa.