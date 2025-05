Oggi, mercoledì 14 maggio, il Giro d'Italia affronta la sua quinta tappa, da Ceglie Messapica a Matera, lungo 151 chilometri. Dopo la vittoria dell'olandese Casper van Uden nella tappa precedente, il danese Mads Pedersen guida la classifica con un margine di 7 secondi. Scopri tutte le informazioni su orari, percorso e dove seguire la gara.

(Adnkronos) – Il Giro d'Italia torna oggi, mercoledì 14 maggio, con la tappa 5. Dopo la Alberobello-Lecce, vinta dall'olandese Casper van Uden, si va da Ceglie Messapica a Matera, frazione da 151 chilometri. In maglia rosa c'è sempre il danese Mads Pedersen, con 7 secondi di vantaggio sul primo inseguitore Primoz Roglic e 14 secondi . L'articolo Giro d’Italia, oggi la quinta tappa: orario, percorso e dove vederla proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com