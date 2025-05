Giro d' Italia | oggi la Ceglie-Matera Salita breve e intensa e altro finale veloce

Ceglie Messapica si prepara a vivere un giorno indimenticabile: il Giro d'Italia è arrivato! Con una salita breve ma intensa e un finale veloce, la corsa diventa una festa di popolo. L’aria frizzante pervade le strade, accogliendo i ciclisti e creando un'atmosfera di entusiasmo che avvolge ogni angolo del paese.

Ceglie oggi si sveglia con un?aria frizzante: è il giorno del Giro. Non è solo una corsa, è una festa di popolo. È la carovana che arriva e che trasforma, per.

