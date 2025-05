Giro d’Italia fuga spettacolare di Bais e Milesi A Matera vince ancora Pedersen

Nel Giro d'Italia, la tappa di Matera regala emozioni con la fuga spettacolare di Bais e Milesi, protagonisti in solitaria per oltre 100 chilometri. Nel finale, però, la maglia rosa Pedersen emerge su Zambanini, vincendo ancora e regalando un finale da brividi. Un'ennesima dimostrazione di coraggio e strategia nella storica corsa ciclistica.

I due azzurri partono subito e rimangono in testa da soli per più di 100 chilometri, venendo ripresi solo nel finale di tappa. Ultimi chilometri esplosivi, con la maglia rosa che beffa Zambanini sul filo di lana 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro d’Italia, fuga spettacolare di Bais e Milesi. A Matera vince ancora Pedersen

Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen fa tris a Matera. Bruciato un sorprendente Zambanini

oasport.it scrive: Cinque tappe, tre vittorie e la Maglia Rosa ancora sulle spalle: meglio di così era davvero difficile. La Lidl-Trek e Mads Pedersen stanno dominando ...

Giro d'Italia, quinta tappa Ceglie Messapica- Matera: vince Pedersen su Zambanini, volata show. Il danese in maglia rosa

Lo riporta corriere.it: Terzo successo per il danese che, protagonista di una grande rimonta nel finale, si conferma in maglia rosa. Beffati l'italiano e Pidcock per mezza ruota ...

Giro d'Italia, la maglia rosa Pedersen vince in volata a Matera la quinta tappa

gds.it scrive: Il danese della Lidl-Trek si era staccato sulla salita finale, ma dopo una grande rimonta è riuscito a vincere al fotofinish sull'azzurro Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious); terzo il britannico Th ...

