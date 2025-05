Giro d' Italia capolavoro della maglia rosa Pedersen | quinta tappa vinta in rimonta al fotofinish

Un capolavoro di Mads Pedersen, che nella quinta tappa del Giro d'Italia 2025 mette in scena una rimonta straordinaria. Da Ceglie Messapica a Matera, il danese della Lidl-Trek si era inizialmente staccato, ma ha recuperato terreno, imponendosi al fotofinish su Edoardo Zambanini. La maglia rosa continua a brillare!

Capolavoro di Mads Pedersen, la maglia rosa vince anche nella quinta tappa del Giro d'Italia 2025, la Ceglie Messapica-Matera di 151 chilometri. Il danese della Lidl-Trek si era staccato sulla salita finale, ma dopo una grande rimonta è riuscito a vincere al fotofinish sull'azzurro Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious); terzo il britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

