Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera | orari percorso favoriti L’arrivo chiama Roglic e Ayuso?

Oggi, nel Giro d’Italia 2025, si disputa la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera, una frazione che promette scintille tra i grandi protagonisti. Con un percorso di 151 chilometri, è la tappa più breve della prima settimana e vede favoriti come Roglic e Ayuso. Scopriamo insieme orari e dettagli del percorso.

Dopo la prima volata di gruppo al Giro d’Italia 2025, spazio alla quinta frazione che probabilmente vedrà la prima battaglia tra i big. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La tappa è la più corta della prima settimana del Giro con i suoi 151 chilometri. Non c’è praticamente un attimo di pausa: la partenza è già ricca di saliscendi. Da Bosco delle Pianelle lunghissima discesa che porta ad un tratto pianeggiante di una cinquantina di chilometri. Poi si va verso l’unica asperità di giornata, la salita di quarta categoria di Montescaglioso, posta a 30 chilometri dal traguardo: 2,9 chilometri all’8.4%. Una rapida discesa e un lungo falsopiano porteranno i corridori a Matera, dove si deciderà la tappa. Il finale presenta uno strappo che tocca pendenze del 10%, anticipando il rettilineo finale sempre in salita. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera: orari, percorso, favoriti. L’arrivo chiama Roglic e Ayuso?

