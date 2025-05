Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera | orari percorso favoriti Arrivo ideale per Ayuso e Roglic

Oggi, il Giro d’Italia 2025 propone una tappa entusiasmante da Ceglie Messapica a Matera, che promette spettacolo e emozioni. Con una prima volata di gruppo già alle spalle, i favoriti Ayuso e Roglic si preparano a disputare una battaglia decisiva. Scopriamo insieme il percorso, gli orari e le strategie per la frazione odierna. La diretta inizia alle 13.35!

Dopo la prima volata di gruppo al Giro d’Italia 2025, spazio alla quinta frazione che probabilmente vedrà la prima battaglia tra i big. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.35 PERCORSO. La tappa è la più corta della prima settimana del Giro con i suoi 151 chilometri. Non c’è praticamente un attimo di pausa: la partenza è già ricca di saliscendi. Da Bosco delle Pianelle lunghissima discesa che porta ad un tratto pianeggiante di una cinquantina di chilometri. Poi si va verso l’unica asperità di giornata, la salita di quarta categoria di Montescaglioso, posta a 30 chilometri dal traguardo: 2,9 chilometri all’8.4%. Una rapida discesa e un lungo falsopiano porteranno i corridori a Matera, dove si deciderà la tappa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera: orari, percorso, favoriti. Arrivo ideale per Ayuso e Roglic

