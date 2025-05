Giro d' Italia 2025 tappa 5 | Pedersen cala il tris Ordine d' arrivo e classifica generale

Matera, 14 maggio 2025 - Nella quinta tappa del Giro d'Italia, Mads Pedersen si impone nuovamente, conquistando la sua terza vittoria e la prima con la maglia rosa. Una volata emozionante lo separa da Edoardo Zambanini, mentre il ciclista danese, fresco di rinnovo a vita con Lidl-Trek, continua a brillare in questa edizione della corsa.

Matera, 14 maggio 2025 - La tappa 5 del Giro d'Italia 2025 premia ancora Mads Pedersen, che cala il tris trovando però la prima vittoria in maglia rosa e praticamente per mezza ruota su Edoardo Zambanini: per il danese, fresco di annuncio di rinnovo a vita con la sua Lidl-Trek, una forma strepitosa ma anche un Mathias Vacek in maglia bianca e a sua volta determinante per resistere in un finale nervoso e non privo di scatti di lusso, come quello di Primoz Roglic. La tappa 6 porterà la carovana da Potenza a Napoli dopo 227 km: in programma 2 GPM, di cui il primo di seconda categoria, e 2.600 metri di dislivello. La cronaca della tappa 5 del Giro d'Italia 2025. La Corsa Rosa riparte da Ceglie Messapica per arrivare a Matera dopo 151 km. Pronti, via e scatta la caccia alla fuga, che vede protagonisti tre italiani: Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkéa-B&B Hotels), che passa per primo al traguardo volante di Massafra e a quello di Marina di Ginosa, e Lorenzo Milesi (Movistar Team). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net