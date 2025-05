Giro d’Italia 2025 Pedersen vince anche la 5 a tappa e resta maglia rosa

Mads Pedersen trionfa ancora nel Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera. Con questo successo, il ciclista danese della Lidl-Trek centra la sua terza vittoria in questa edizione, consolidando la sua leadership con la maglia rosa. La Corsa Rosa, tornata dopo cinque anni, continua a regalare emozioni.

Mads Pedersen cala il tris. Il danese della Lidl-Trek ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2025 edizione 108, da Ceglie Messapica a Matera di 151 km in programma, dove la Corsa Rosa ritorna a cinque anni di distanza. Per Pedersen è la terza vittoria in questa edizione del Giro, la prima in maglia rosa. Il danese ha preceduto in uno sprint serratissimo sul traguardo di Matera un ottimo Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious, terzo il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Finale di tappa reso difficile da una serie di saliscendi che hanno quasi frazionato il gruppo e messo in difficoltà i velocisti puri e anche alcuni big come il belga Wout Van Aert, che si è staccato a 4km dal traguardo. La maglia rosa Pedersen conquista anche 10? di abbuono e allunga in classifica generale sullo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora-Hansgrohe ora staccato di +0. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Pedersen vince anche la 5/a tappa e resta maglia rosa

