Giro d’Italia 2025 | Pedersen vince anche a Matera e resta maglia rosa

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera. L’arrivo è stato emozionante, con Edoardo Zambanini che ha tentato un audace scatto finale, ma non è riuscito a battere Pedersen, che mantiene saldamente la maglia rosa. La competizione si fa sempre più avvincente!

Mads Pedersen vince anche la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Matera. Sul traguardo precede di un soffio Edoardo Zambanini, autore di un clamoroso scatto negli ultimi metri, e Tom Pidcock

