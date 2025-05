Giro d’Italia 2025 | Pedersen una rosa tra i sassi

Nel cuore del 108° Giro d'Italia, Mads Pedersen (Lidl Trek) ha brillato conquistando la maglia rosa nella quinta tappa, da Ceglie Messapica a Matera. Con un tempo di 3h27’31” e una media impressionante di 43.659 km/h, ha superato l'ottimo trentino Edoardo Zambani in un'indimenticabile volata, dimostrando il suo talento e la sua determinazione.

La maglia rosa Mads Pedersen (Lidl Trek) ha conquistato in volata la quinta tappa del 108° Giro d’Italia, percorrendo i 151 chilometri da Ceglie Messapica a Matera in 3h27’31”, alla media di 43.659 kmh. Il campione del mondo di Harrogate 2019 ha preceduto in volata l’ottimo trentino Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) con il britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) che ha conquistato la terza moneta. In classifica generale, il danese ha consolidato il suo primato portando a 17” il margine sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) con il compagno di squadra, nonché maglia bianca, Mathias Vacek (Lidl Trek), terzo a 24”. In partenza sono scattati tre corridori italiani: Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkea B&B Hotels) e Lorenzo Milesi (Team Movistar). 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: Pedersen, una rosa tra i sassi

