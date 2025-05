Giro d’Italia 2025 | oggi la quinta tappa Ceglie Messapica-Matera percorso orari e dove seguirla in diretta

Mercoledì 14 maggio 2025, il Giro d’Italia prosegue con la sua quinta tappa, che collega Ceglie Messapica a Matera, per un totale di 151 chilometri. Dopo la vittoria dell’olandese Casper van Uden, l’attenzione si concentra sulla storica Città dei Sassi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su percorso, orari e come seguire la tappa in diretta.

Mercoledì 14 maggio 2025 – Il Giro d’Italia 2025 torna oggi con la tappa 5, una frazione di 151 chilometri da Ceglie Messapica a Matera. Dopo il successo dell’olandese Casper van Uden nella tappa Alberobello-Lecce, i riflettori si spostano sulla corsa verso la Città dei Sassi. In maglia rosa resta il danese Mads Pedersen, con un vantaggio di 7 secondi su Primoz Roglic e 14 secondi sul compagno di squadra Mathias Vacek. Il percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa odierna si preannuncia favorevole ai velocisti. I corridori affronteranno inizialmente il territorio pugliese, tra le Murge e la provincia di Taranto, con un tracciato caratterizzato da leggere ondulazioni. Seguiranno circa 60 km pianeggianti, con traguardi volanti a Massafra, Marina di Ginosa e al Km Red Bull di Bernalda. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Giro d’Italia 2025: oggi la quinta tappa Ceglie Messapica-Matera, percorso, orari e dove seguirla in diretta

