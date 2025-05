Giro d’Italia 2025 Mads Pedersen fa tris a Matera Bruciato un sorprendente Zambanini

Il Giro d’Italia 2025 sta riservando emozioni straordinarie, con Mads Pedersen che conquista la sua terza vittoria a Matera, superando il sorprendente Zambanini. Con cinque tappe già disputate e tre successi in tasca, la Lidl-Trek e il danese brillano in cima alla classifica, dimostrando una forma eccezionale da leader della corsa.

Cinque tappe, tre vittorie e la Maglia Rosa ancora sulle spalle: meglio di così era davvero difficile. La Lidl-Trek e Mads Pedersen stanno dominando questa prima parte del Giro d’Italia 2025: il danese si prendere il primo successo da leader della classifica generale imponendosi, seppur a fatica, sul traguardo di Matera. Tutti si aspettavano la fuga e invece anche oggi è andato via un tentativo non corposo: tre uomini all’attacco dal chilometro zero e il gruppo a lasciare spazio. Davanti tre italiani: Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels, Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team. Vantaggio massimo di poco superiore ai 3? con il solo Jacopo Mosca a gestire in casa Lidl-Trek. La situazione è cambiata in vista del GPM di Montescaglioso: davanti sono rimasti Milesi e Bais, mentre dietro l’andatura è nettamente aumentata con la UAE Team Emirates – XRG a dettare il passo, spezzando temporaneamente il plotone. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Mads Pedersen fa tris a Matera. Bruciato un sorprendente Zambanini

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia, quinta tappa Ceglie Messapica- Matera: vince Pedersen su Zambanini, volata show. Il danese in maglia rosa

Secondo corriere.it: Terzo successo per il danese che, protagonista di una grande rimonta nel finale, si conferma in maglia rosa. Beffati l'italiano e Pidcock per mezza ruota ...

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera: orari TV, percorso e favoriti

Da fanpage.it: Quinta tappa al Giro d’Italia, la seconda sul nostro territorio dopo la tre giorni in Albania. Si riparte da Ceglie Messapica, in Puglia e si arriva a Matera, in Basilicata dopo 189 chilometri e 1.500 ...

Giro d’Italia 2025, oggi quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: percorso, orari e favoriti

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: percorso, orari e favoriti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games omaggia il giro d'Italia

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza.