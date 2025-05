Giro d’Italia 2025 la maglia rosa Mads Pedersen rinnova a vita con la Lidl-Trek

Mads Pedersen sta dominando il Giro d'Italia 2025, con due vittorie nelle prime quattro tappe e la maglia rosa indossata per tre giorni. Rinnovando il suo contratto a vita con Lidl-Trek, il ciclista danese si conferma un talento straordinario, pronto a scrivere nuovi capitoli di questa entusiasmante edizione della corsa. La sfida si intensifica in vista della quinta tappa!

Mads Pedersen ha già messo il suo timbro sul Giro d’Italia 2025, vincendo due delle prime quattro tappe finora disputate e indossando la maglia rosa in tre di queste giornate (ceduta solo per un secondo dopo la cronometro di Tirana a Roglic). In attesa di vedere come si concludere la quinta tappa odierna, che lo vede ancora una volta come il grande favorito, il danese ha annunciato il rinnovo a vita con la sua squadra, la Lidl-Trek. Le prime parole di Mads Pedersen, riportate anche da SpazioCiclismo, dopo il rinnovo con la Lidl-Trek: “ Prendere la decisione di rimanere qui per il resto della mia carriera è stato piuttosto facile, in realtà Da quando sono arrivato nel 2017, mi sono sempre sentito benvenuto e supportato da tutti qui. Ogni volta che il mio contratto è scaduto, è stato facile prendere la decisione di rimanere. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, la maglia rosa Mads Pedersen rinnova a vita con la Lidl-Trek

