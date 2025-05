Giro d’Italia 2025 Ivan Basso | Piganzoli per la top-10 dobbiamo cercare le fuga E fa il nome di una promessa

Ivan Basso, durante il Processo alla Tappa su Rai 2, ha condiviso le strategie per il Giro d’Italia 2025. Il leader della Team Polti VisitMalta ha puntato su Piganzoli per la top 10 e svelato l'importanza di cercare le fughe. Inoltre, ha lodato Lonardi per le volate, evidenziando il talento dei suoi ragazzi nella Corsa Rosa.

Ivan Basso è intervenuto al Processo alla Tappa, trasmissione di Rai 2, al termine della quinta frazione del Giro d’Italia 2025. Il leader della Team Polti VisitMalta si è soffermato su alcuni dei suoi ragazzi e sugli obiettivi nella Corsa Rosa: “ Piganzoli per la classifica, Lonardi per le volate quando avrà le occasioni. Dobbiamo ritagliarci delle tappe quando sarà possibile, anche le due tappe che abbiamo vinto in passato le abbiamo vinte in fuga altrimenti c’è il finale con le squadre forti: noi dobbiamo cercare di anticiparle “. Il due volte vincitore del Giro d’Italia ha fatto anche il proprio pronostico sul Giro d’Italia: “Si dice che Roglic vada molto forte, Ayuso ha vinto parecchio quest’anno, è giovane e c’è differenza di età. Piganzoli ha acquisito esperienza nell’ultimo anno e potrebbe lottare per la top-10”. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Ivan Basso: “Piganzoli per la top-10, dobbiamo cercare le fuga”. E fa il nome di una promessa

