Giro 2025 tappa 6 | percorso favoriti e orari tv

Il Giro d'Italia 2025 continua a sorprendere. Nella sesta tappa, svoltasi a Matera il 14 maggio, Mads Pedersen conquista ancora una volta la maglia rosa, trionfando in volata su Edoardo Zambanini e Thomas Pidcock. Scopriamo il percorso, i favoriti e gli orari TV per seguire questo entusiasmante appuntamento ciclistico!

Matera, 14 maggio 2025 – Ancora il sigillo di Mads Pedersen al Giro 2025. La maglia rosa ha vinto anche la tappa di Matera, nonostante un finale insidioso, sconfiggendo in volata l’italiano Edoardo Zambanini e il britannico Thomas Pidcock, confermando un grande stato di forma. Non è successo nulla in ottica classifica generale tra i big e il danese ha ampliato il suo margine su Roglic, con la possibilità di restare in rosa anche nella sesta tappa con arrivo a Napoli. Dalla settima, invece, si farà sul serio con le prime vere salite del Giro e la perderà, ma l’alfiere della Lidl Trek può dirsi soddisfatto di questo inizio marcato dalla sua superiorità. E anche nella Potenza-Napoli il suo nome sarà il principale candidato alla vittoria. Percorso. È la tappa più lunga del Giro 2025. Partenza da Potenza in direzione Irpinia e arrivo a Napoli dopo 227 chilometri. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro 2025 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv

