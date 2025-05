Giovanni Minoli | A quasi quarant' anni per due il cervello gira a palla La tv è stata quasi tutto | successo abbastanza potere zero  Craxi? Finalmente è stato rivalutato Nella vita ho amato tanto e della morte non ho paura | credo nell' Aldilà

Giovanni Minoli, icona della televisione italiana, celebra quasi ottant'anni di una vita intensa, dedicata alla comunicazione e all'informazione. Con uno sguardo lucido sul passato, riflette sui successi, gli amori e le sfide affrontate. Ha reinventato il panorama televisivo e ha dato voce ai protagonisti della storia recente, vivendo con passione e senza paura della morte.

Come dirigente ha inventato metà della televisione italiana degli ultimi decenni. Come giornalista ha intervistato i personaggi più importanti e controversi dello scorso secolo. E come uomo affronta ora - o quasi - un bilancio dei suoi primi 80 anni 🔗Leggi su Vanityfair.it