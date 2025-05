Giovani tecnici digitali al servizio dello Stato Zangrillo spalanca le porte agli ITS Academy | Basta con l’immagine del posto fisso puntiamo sui giovani

Nel nuovo Decreto PA, approvato dal Parlamento, si segna una svolta significativa per i giovani diplomati degli ITS Academy. Il Ministro Zangrillo sottolinea l'importanza di superare l'immagine del posto fisso, aprendo le porte della pubblica amministrazione a talenti freschi e innovativi, pronti a contribuire attivamente al futuro digitale dello Stato.

