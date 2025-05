Giovani talenti della moda in mostra al Maschio Angioino per Moda in Musica

Dal 19 al 22 maggio, il Maschio Angioino ospiterà la seconda edizione di “Moda in Musica”, un evento che unisce giovani talenti della moda e artisti. Presentato nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'evento gode del Patrocinio morale del Comune di Napoli, promettendo un'esperienza unica di creatività e arte.

E’ stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda edizione di “Moda in Musica ”, l’evento, in programma da lunedì 19 a giovedì 22 maggio , che si avvale del Patrocinio morale del Comune di Napol i e che metterà in contatto il mondo della moda e quello artisticomusicale, coinvolgendo scuole, istituzioni e aziende, organizzato da OggiScuola e dal Segretario Generale del Sindacato autonomo FederIstruzione, Antonio Scarpellino. La manifestazione si svolgerà presso il Maschio Angioino, nelle storiche sale degli Angeli e dei Baroni, e si propone di orientare gli studenti verso scelte professionali consapevoli. Lunedì 19 maggio nella Sala degli Angeli del Maschio Angioino sarà inaugurata la mostra di sculture del maestro Mario Mendoza , pittore, scultore e ceramista di richiamo internazionale. 🔗Leggi su Ildenaro.it

