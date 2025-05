Giovani istituzioni e imprese insieme per un futuro più consapevole | è il progetto Social Sparks

Social Sparks è un innovativo progetto che unisce giovani, istituzioni e imprese per costruire un futuro più consapevole. Promuovendo creatività, consapevolezza e sinergia tra scuola, impresa e territorio, Social Sparks 2025, ideato dall'Istituto Professionale Ruffilli in collaborazione con Publione e Ama, si propone di formare generazioni pronte a affrontare le sfide del domani.

Creatività, consapevolezza e sinergia tra scuola, impresa e territorio: sono questi gli ingredienti del successo di Social Sparks 2025, il progetto formativo ideato da Istituto Professionale Ruffilli e co-progettato con Publione – Società Benefit, in collaborazione con Ama - associazione Alumni. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Giovani, istituzioni e imprese insieme per un futuro più consapevole: è il progetto "Social Sparks"

