Giovani in escandescenza in casa e in comunità l’intervento dei carabinieri

Giovani in escandescenza hanno richiesto l'intervento dei carabinieri a Piacenza il 13 maggio. Mattinata movimentata per le pattuglie del Radiomobile, impegnate in due operazioni legate a situazioni di disagio. Il primo episodio è avvenuto all'alba in una comunità di recupero in via Cornegliana, dove il personale sanitario ha segnalato il problema.

Mattinata movimentata quella del 13 maggio per le pattuglie del Radiomobile di Piacenza, impegnate in due distinti interventi legati a situazioni di disagio. Il primo episodio si è verificato all'alba, intorno alle 6.30, in una comunità di recupero in via Cornegliana. Il personale sanitario del.

